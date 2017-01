Miss Colombia dio esta respuesta en la final y se quedó sin la corona del Miss Universo ¿Qué dijo? [VIDEO]

La francesa Iris Mittenaere se llevó la corona del Miss Universo 2016. El certamen que se llevó a cabo en Filipinas, tuvo dentro de sus 13 finalistas a nuestra Miss Perú Valeria Piazza, quien logró vencer a algunas de las favoritas como Miss Venezuela o Miss España.

Sin embargo, como todos los años, el público tenía a sus favoritas para llevarse la corona y entre ellas figuraba Andrea Tovar, Miss Colombia. La bella joven de 23 años estudió Diseño Industrial y Producción Fotográfica y logró llegar a las 3 finalistas junto a Miss Haití y Miss Francia.

Lamentablemente, Miss Colombia se quedó con el tercer lugar de la competencia del Miss Universo y muchos se lo atribuyen a su respuesta final. Andrea Tovar lucía muy nerviosa en la recta final, tanto así que, soltó algunas lágrimas cuando la agrupación musical Boys in Black salieron al escenario a acompañar a las finalistas.

Iris Mittenaere se llevó la corona del Miss Universo 2016

¿Cuál fue la pregunta que le costó la corona a Miss Colombia? "Nombra algo en el transcurso de tu vida en lo que hayas fracasado y dinos lo que aprendiste de esa experiencia"

"Creo que muchas veces uno falla por todo (ríe) En el momento de no aceptar a alguien por sus diferencias, no aceptarlo por su preferencia sexual, no ser capaz de aceptar su error, creo que cualquiera de estas experiencias le da la oportunidad a uno de tener fortaleza en valores y principios. Gracias", declaró Miss Colombia en el Miss Universo.

Esta respuesta fue considerada muy genérica y se necesitaba una experiencia personal para compartir en la final del Miss Universo. Al final, fue Miss Francia quien se llevó la corona del certamen, mientras que el Miss Haití se quedó en el segundo lugar.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.