¡Digno de admirar! Una de las candidatas al Miss Perú ha llamado la atención de los usuarios de redes sociales. ¿Por qué? No solo es estudiante de medicina sino también una estudiante de los bomberos voluntarios.

A través de la cuenta Instagram She Can Do Both, página que reúne historias de mujeres que son bellas y a la vez tienen trabajos que resaltan su fuerza, se consideró a Nathaly Terrones, candidata al Miss Perú.

Nathaly Terrones no solo está postulando para llevarse la corona de la mujer más hermosa del Perú sino también es una estudiante de Medicina y, en sus pocos tiempos libres, se prepara para convertirse en bombero voluntaria.

"Estoy realmente emocionada!! Una página internacional She can do both publicó este collage!! Mil gracias por tomarse el tiempo de entrar a mi inst! Vamos con todo #missperu2017", escribió en modo de agradecimiento la candidata al Miss Perú.

Nathaly Terrones es una de las candidatas al Miss Perú y que, como Brunella Horna, busca convertirse en la sucesora de Valeria Piazza. El certamen se realizará en un par de meses más y será transmitido por Latina.

