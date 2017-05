Miss Perú: Karina Calmet dice que solo deben participar mujeres y Dayana Valenzuela le responde esto [VIDEO]

La presencia de la transexual Dayana Valenzuela en el Míss Perú 2017 sigue generando comentarios a favor y en contra. Uno de los que más han dado que hablar en las últimas horas es que el dio la actriz y exganadora del certamen, Karina Calmet, quien aseguró que el evento debe ser solo para mujeres.

Esta opinión de Karina Calmet provocó revuelo en las redes sociales y para responderle, la propia Dayana Valenzuela se hizo presente en 'Espectáculos' y se habló extensamente sobre este tema acerca del próximo Míss Perú y sobre la discriminación a los transgénero en nuestro país.

"Yo tengo bien claro que desde hace cinco años, el ex presidente de la organización del Miss Universo, Donald Trump, aceptaba a las mujeres transexuales en el concurso. Ella ratifica con esos mensajes que preferiría que fueran solo mujeres... Yo no sabía que ella era la nueva presidenta del Miss Perú. Ella exige que sea así, y eso no me parece. Yo me estoy preocupando por mis cosas, de hacer cosas maravillosas, solo contesto cosas positivas", declaró Dayana Valenzuela sobre lo dicho sobre ella y el Miss Perú por parte de Karina Calmet.

El que yo piense que Miss Perú es para mujeres es simplemente mi opinión.

No confundan y sáquenme despacito,chau! — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) 10 de mayo de 2017

"Lo primero que haría es romper esa barrera que estoy pasando en estos momentos. Me juzgan sin conocerme, me señalan sin saber que tengo familia de por medio. La igualdad es importante para todos nosotros. Debemos lucha contra esos factores negativos como el feminicidio, la transfobia”, añadió Dayana Valenzuela sobre lo dicho por Karina Calmet y lo dicho en general sobre su participación en el Miss Perú.

En medio de la entrevista, Jéssica Newton, organizadora del Miss Perú, se comunicó con el programa para respaldar a Dayana Valenzuela, aunque aclaró que lo dicho por Karina Calmet no le pareció ofensivo.



"Ojalá la misma fuerza con la que han salido ha atacar a Dayana la utilizaran para levantarse en contra de los maltratos a la mujer o el abuso de los niños, y todas las barbaridades que vemos todos los días... Yo lamento que el país se levante cuando alguien quiere cumplir un sueño sin hacerle daño a nadie y se quede callado cuando vemos frente a nuestros ojos, lo deje pasar porque no le parece relevante", añadió Jéssica Newton por el debate provocado en este nuevo Miss Perú.