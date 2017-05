Miss Perú: Esto dice Phillip Butters de participación de Dayana Valenzuela [VIDEO]

‘Es una falta de respeto para las mujeres’, dijo Phillip Butters sobre la postulación del transexual Dayana Valenzuela en el Miss Perú Universo que dirige Jéssica Newton.

“Esto es una falta de respeto para las mujeres. El Miss Perú es para las señoritas bonitas y simpáticas. La señora Jéssica Newton solo quiere hacer publicidad, el año pasado convocó a una gorda y ahora lo hace con un hombre. Eso está mal, es una total falta de respeto a las mujeres... entonces, mañana en el Mister Universo que pongan a una mujer”, afirmó Phillip Butters.

Por otro lado, Jéssica Newton indicó que la opinión de Karina Calmet, quien comentó en su cuenta de Twitter que el Miss Perú y Miss Universo son concursos para mujeres, no le parece ofensivo.

“La verdad, para mí no ha sido ofensiva, es su punto de vista, no podemos pensar que todos van a tener las mismas ideas. No podemos pretender convencer a todo el mundo que piense igual que nosotros, pues caeríamos en un mismo error... Aceptaremos la participación de Dayana siempre y cuando su DNI diga que es mujer y legalmente tenga ese derecho”, señaló Jéssica Newton.

Phillip Butters: "El Miss Perú es para mujeres, no para hombres".

En tanto, Viviana Rivasplata respaldó a Dayana Valenzuela.



“Es lindo que tenga un sueño y sea pionera en esto. Es una chica que tiene personalidad, las cosas claras y condiciones para ser una buena representante. Atrás queda si nació hombre, ella (Dayana) está llegando como mujer (al concurso), así que si es aceptada por la organización, no somos nadie para decir que no. Hay que apoyarla”, aseveró sobre el Miss Perú.