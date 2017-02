Valeria Piazza: novio le hace esta propuesta tras eliminación del Miss Universo [FOTO]

Nuestra bella representante del Miss Perú, Valeria Piazza compartió a través de sus redes sociales una propuesta que le ha hecho su novio Pierre Cateriano tras perder el Miss Universo.

El novio de Valeria Piazza estuvo presente en el Miss Universo apoyando a la Miss Perú durante la última semana de ensayos. Ambos comparten fotografías juntos en redes sociales desde hace un tiempo y se lucen felices y enamorados.

Ahora, Valeria Piazza compartió una fotografía luciendo su anillo de compromiso. La imagen fue subida a su cuenta Instagram en donde aparece abrazada de su pareja y futuro esposo.

"I look at you and see the rest of my life in front of your eyes, I said YES!!! (Te veo y veo el resto de mi vida en tus ojos. Dije que Sí!!!!) TE AMO GO #engaged", escribió Valeria Piazza en su cuenta Instagram.

Si Valeria Piazza resultaba la ganadora del Miss Universo, no podría casarse pues la organización exige que las modelos estén solteras por todo el año del reinado.

Para suerte del novio de nuestra Miss Perú, Valeria Piazza llegó al top 12 del Miss Universo y así decidió pedirle matrimonio. La comunicadora luce radiante con su anillo y sus seguidores le desean mucha felicidad en esta nueva etapa de su vida.

Así fue el pase de Valeria Piazza al top12

