Miss Universo: ¿Iris Mittenaere es lesbiana o no? Ella aclaró rumores [VIDEO]

Luego de algunas horas de su coronación como Miss Universo, Iris Mittenaere fue blanco de muchos señalamientos acerca de su sexualidad. Una foto en Instagram fue la 'culpable' para que no pocos pensaran que ella era lesbiana.



Los artículos en que los vinculaba a la Miss Universo con una atractiva mujer rubia fueron muchos. Es por ello que Iris Mittenaere salió a aclarar si es o no homosexual.



“Ella es mi mejor amiga. Yo realmente la amo, pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero. No debería importar si amo a un hombre o a una mujer, pero en este caso me gustan los hombres", fue lo que mencionó la Miss Universo en el programa Un nuevo día de Univisión.

Pero, ¿cuál es la foto polémica de Iris Mittenaere o qué mostraba? Pues, en esta imagen la Miss Universo está abrazando por la espalda a su bella amiga, identificada como Camille Cerf, mientras ambas miran al horizonte desde una embarcación.



Con más de 24 millones de likes y poco menos de 450 comentarios, la foto de Instagram de la Miss Universo parece ser una de las más virales de este 2017.

Parce que certaines histoires semblent évidentes 💠💙 @irismittenaeremf Una foto publicada por CERF Camille (@camillecerf) el 3 de Feb de 2016 a la(s) 1:22 PST

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.