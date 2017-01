Miss Universo: Miss Canadá, la participante con más peso que rompió el canon de belleza [VIDEO y FOTOS]

Durante décadas, los certámenes de belleza se han encargado de explotar un solo tipo de mujer: alta, delgada y con rasgos faciales finos y delicados. Sin embargo ahora, en pleno sigo XIX, cuando las mujeres luchan día a día por ser aceptadas y respetadas tal como son, la representante de Canadá en el Miss Universo 2016 llegó para acabar con los estereotipos.

Siera Bearchell, sorprendió en el conocido concurso al mostrarse muy segura de sí misma a pesar de ser la mujer con más peso del certamen. Es así que rompió con los cánones de belleza establecidos durante años y se ganó el aplauso y el cariño del público.

Sin embargo, los detractores de la joven de 23 años no se hicieron esperar. ‘¿Qué se siente ser más grande que las demás?’ le preguntaron en una conferencia de prensa. La bella modelo contestó y dio un valioso mensaje por medio de sus redes sociales.

“Me quedé sin palabras y pensé ¿cómo se siente ser yo misma?, ¿qué se siente ser así de segura como lo soy?, ¿cómo se siente cumplir mi sueño de representar a Canadá en Miss Universo?, ¿cómo se siente ser un modelo a seguir para las mujeres jóvenes que tratan de encontrar su camino?, ¿cómo se siente redefinir la belleza?’ Mi respuesta fue: ‘Se siente muy bien’”.

‘Aunque yo soy la primera en decir que no soy tan delgada como lo era cuando tenía 16 o 20 años o incluso el año pasado, soy más confiada, capaz, sabia, humilde y apasionada que nunca. Tan pronto como empecé a amar a quien yo era en lugar de intentar siempre encajar en lo que yo pensaba que la sociedad quería que fuera, gané sabiduría en un nuevo aspecto de la vida’, dijo la hermosa modelo.

Be humble in your confidence, yet courageous in your character. 🌾 Sask pride with this green. @MissUniverse #confidentlybeautiful #missuniverse #misscanada Una foto publicada por Siera Bearchell (@sierabearchell) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 4:37 PST



Finalmente contó que cuando se sometió a una estricta dieta para disminuir su peso y así participar en concursos anteriores, se sintió miserable. ‘Nunca me sentí lo suficientemente buena. No importa lo poco que comí y cuánto peso perdií, constantemente me comparaba con las demás y sentía que aún podía perder más’, explicó Siera.

