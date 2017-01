Miss Universo: Miss Colombia puso esta cara cuando perdió la corona [VIDEO]

El día domingo 29 de enero se llevó a cabo en Filipinas el certamen de belleza Miss Universo. La representante de Perú, Valeria Piazza, sorprendió a todos al clasificar al top 13, dejando atrás a varias favoritas.

Con Valeria Piazza, también pasaron varias candidatas que se voceaban como favoritas por el público. Entre ellas se encontraba Miss Colombia. Andrea Tovar llamó la atención desde su llegada al concurso.

Miss Colombia llegó como finalista junto a Miss Haití y Miss Francia. Sin embargo, no logró llevarse la corona. Muchos usuarios en redes sociales comentaron que la respuesta de Andrea Tovar en la última parte del certamen le costó la corona.

"Creo que muchas veces uno falla por todo (ríe) En el momento de no aceptar a alguien por sus diferencias, no aceptarlo por su preferencia sexual, no ser capaz de aceptar su error, creo que cualquiera de estas experiencias le da la oportunidad a uno de tener fortaleza en valores y principios. Gracias", declaró Miss Colombia en el Miss Universo.

Por eso, cuando Steve Harvey anunció que Andrea Tovar se llevaba el tercer lugar del Miss Universo, la modelo de 23 años no pudo evitar demostrar su molestia al haber perdido la corona.

Miss Colombia se acercó cabizbaja al centro del escenario para recibir el aplauso del público. El personal de Miss Universo le extendió un ramo de flores características de Filipinas y la alejaron del escenario.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.