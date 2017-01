Miss Venezuela hace esto con el vestido de Valeria Piazza y causa indignación [VIDEO y FOTOS]

Los certámenes de belleza son realmente competitivos. Todas las concursantes ansían portar la corona de la mujer más hermosa dejando atrás a sus rivales. Y el Miss Universo no podía ser la excepción.

Es así que decenas de incidentes entre las participantes son pan de cada día en la previa del concurso. Uno de ellos fue protagonizado por nuestra compatriota Valeria Piazza y la Miss Venezuela, Mariam Habach.

La peruana se encontraba trasmitiendo en vivo desde bastidores para todos sus seguidores de las redes sociales. Es en ese momento que Habach pasó por detrás y pisó su vestido.

Valeria Piazza. Foto: AFP Valeria Piazza. Foto: AFP

Al instante, Piazza volteó y dijo sorprendida ‘Ay, (la Miss) Venezuela me pisó el vestido y no me dijo nada’. ¿Habrá sido a propósito?

Una experiencia que jamás olvidaré, amo a los filipinos gracias por tanto apoyo su cariño fue indispensable para mi participación! VENEZUELA MI AMADA TIERRA, gracias por permitirme dejar tu nombre muy en alto, trabaje tanto para que te sientas orgullosa, los resultados no fue lo que se esperaban, di lo mejor de mi deje mi alma y vida durante esos 20 días!! Dios tendrá algo mejor para mí, mi vida continua, no los voy a dejar, seguiré en este mundo en lo que Dios tenga para mi! los amo! Gracias por tanto apoyo los llevo en mi corazón por siempre❤🇻🇪👑 Yo seguiré trabajando... Una foto publicada por Mariam Habach Santucci (@mariamhabach) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 11:05 PST



A pesar de que Valeria pudo superar el incómodo momento en vivo rápidamente, Mariam volvió a la escena instantes después para mala suerte de la peruana. Todo indica que la Miss Perú esperaba que la venezolana le ofreciera disculpas pero lejos de eso, pasó de frente casi sin mirarla.

Durante las últimas horas se ha comentado mucho sobre la candidatura de Habach al Miss Universo. Y es que ni siquiera fue elegida entre las 13 finalistas a pesar de que Venezuela es considerada la cuna de las reinas de belleza.

Miss Venezuela, Mariam Habach, y Miss Taiwán, Dang Thi Le Hang. Foto: Reuters Miss Venezuela, Mariam Habach, y Miss Taiwán, Dang Thi Le Hang. Foto: Reuters

