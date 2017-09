Miss Universo: Prissila Howard no hace caso a las críticas [VIDEO y FOTOS]

La modelo Prissila Howard fue coronada como Miss Perú Universo 2017y nos representará en el Miss Universo en noviembre. La flamante reina de belleza aseguró que no le afectaron las críticas que indicaban que había sido elegida ‘a dedo’.





“Para mí todo es perfecto, nada es casualidad en esta vida. Estoy orgullosa de representar a mi país. Siempre habrá gente que critica, que no está de acuerdo, pero es parte de esto. Pasé muchas cosas, trabajé en televisión, estuve expuesta a las críticas, pero siempre mantuve mi perfil íntegro, de mujer que no solo transmite belleza externa, también interior”, expresó Prissila Howard. (J.V)