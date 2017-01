Miss Universo: ¿Cuánto rating logró el certamen con Valeria Piazza en el Top 12? [VIDEOS]

Jazmín Pinedo y Cristian Rivero estuvieron a cargo de la conducción local del Miss Universo, el cual fue transmitido por Latina. El certamen internacional contó con la presencia de Valeria Piazza, representante de Perú.

La peruana llegó hasta el top 13 de las mujeres más hermosas del mundo y demostró su emoción tras ser anunciada por Steve Harvey. Valeria Piazza contó el difícil momento que tuvo que atravesar para llegar al Miss Universo tras el accidente automovilístico en el que se vio envuelta.

Valeria Piazza no pudo llegar al top 9 y tuvo que despedirse de la competencia pero el mérito de llegar a las semifinales no se lo quita nadie. Desde el año 2013, Perú no llegaba a pasar a las seleccionadas para disputar la corona así que la joven estudiante de comunicaciones rompió la mala racha.

¿Cuánto rating alcanzó la transmisión del Miss Universo por Latina? El certamen de belleza internacional que coronó a la Miss Francia como la más hermosa del mundo alcanzó los 10 puntos de rating promedio, ubicándose en el segundo lugar de los programas más vistos del día domingo 29.

El primer lugar lo alcanzó el dominical Punto Final con 11.3 puntos de rating. El espacio conducido por Mónica Delta tuvo como invitado a Rodrigo Cuba, hijo del prófugo Jorge Cuba, quien le pidió a su padre entregarse a la justicia.

Iris Mittenaere se llevó la corona del certamen internacional Miss Universo. La francesa es una estudiante en Odontología de 24 años que le encanta cocinar. En segundo lugar quedó Raquel Pelissier, de Haití, quien contó cómo superó el terrible terremoto que azotó a su país hace algunos años.

