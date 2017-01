Miss Universo, Valeria Piazza y el pareo de la desgracia: ahora hacen "hablar" a la prenda

Entre los certámenes de belleza más reconocidos del mundo se encuentra el Miss Universo. Nuestra representante peruana, Valeria Piazza, quedó entre las 13 favoritas y algunos aluden que la razón por la que no clasificó fue porque no se quitó el pareo. En las redes sociales no faltaron las burlas por este hecho.

Se creó una cuenta de Twitter, un poco alucinado, con las “manifestaciones” del pareo de la Miss Perú Universo Valeria Piazza. En tono de burla, hay 20 tweets que han dado personalidad a la prenda amarilla que ha sido culpada de la derrota de nuestra guapa Miss Universo.

Esto se origina en la categoría traje de baño. Valeria Piazza desfiló pero no se quitó el pareo amarillo. En redes sociales indicaron que este fue el motivo de que la modelo no clasificó entre las 9 mejores. Al revisar el video del momento mencionado, se ve a la peruana un poco nerviosa, solo ella sabe lo que sucedió realmente.

Primer tweet del pareo de Valeria Piazza Primer tweet del pareo de Valeria Piazza



La cuenta @PareoValeria se quita la responsabilidad de la derrota y, por el contrario, culpa a otras personas. “Pablo escobar esté detrás de este sabotaje. Valeria no pudo deshacer el nudo”, “La de Kenya fue a que hizo el nudo a Valeria”.

Al menos, esta cuenta de twitter no critica más a Valeria Piazza y, por el contrario, trata de animarla con algunas bromas.”Quédate con quien te trate como Valeria me trató”, “Estoy orgullosa de haber representado a mi país en este concurso. Gracias Valeria por la oportunidad”.



