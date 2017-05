Mónica Cabrejos botó a Metiche de su camerino y le llueven críticas [VIDEO]

Kurt Villavicencio, Metiche, dijo que Mónica Cabrejos fue agresiva con él al botarlo de su camerino, donde la entrevistó sobre su relación con ‘Tenchy’ Ugaz al culminar su unipersonal ‘Ni candy, ni lady’ en La Estación de Barranco, el lunes último.

‘Metiche’ le preguntó a Mónica Cabrejos si había salido a comer con ‘Tenchy’ Ugaz y su hija, producto de su relación con Sara Manrique, situación que la incomodó.



“Eres impertinente, inoportuno. Tu trabajo no es meterte con una menor de edad... conmigo lo que quieras, no con terceros”, respondió Mónica Cabrejos y de inmediato botó del camerino a Metiche.



Sin embargo, ‘Tenchy’ Ugaz respondió la pregunta sin problemas. “Los tres jamás hemos salido a comer”, acotó.

‘NO ACEPTA CRÍTICAS’



“Fue bastante agresiva. Mónica Cabrejos es un personaje de hace 25 años de la farándula y siempre estuvo metida en dimes y diretes, es periodista y sabe a lo que se atiene. No acepta críticas y, si no quiere exponer su vida privada, para qué demonios va ‘Tenchy’ a su presentación. Además, un día antes estuvieron en una radio”, dijo Metiche.

Mónica Cabrejos 'choteó' a Metiche.

¿Por qué crees que Mónica reaccionó así?



No lo sé, pero con su actitud me hace entender que no quiere a la hija de ‘Tenchy’, que no la pasa. Solo pregunté y se exaltó, porque el padre de la niña sí me contestó tranquilo.



Por otro lado, Sofía Franco, al ver cómo Mónica Cabrejos trató a Metiche, la censuró.



“¿Qué está pasando con Mónica Cabrejos? No tiene tolerancia, no le gustan las preguntas difíciles”, agregó la conductora de ‘Cuéntamelo todo’.