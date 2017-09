Mónica Cabrejos: 'Chemo' Ruiz lamentó ataques de exbailarina [VIDEO]

Marco ‘Chemo’ Ruiz lamentó el adjetivo que utilizó contra él Mónica Cabrejos, quien lo calificó de ‘parásito’.



“Jamás la he tratado de mala manera, siempre se ha burlado de mí, se ha metido en una relación, ha opinado y dice que nunca lo ha hecho. Yo no tengo ningún problema, no me afecta en nada lo que dice. Mi familia y yo estamos bien. Si quiere seguir atacándome, bueno, que lo haga, yo no lo haré”, expresó ‘Chemo’ Ruiz , expareja de Mónica Cabrejos.

