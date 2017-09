Mónica Cabrejos calificó de ‘parásito’ y ‘rata’ a ‘Chemo’ Ruiz por haberla criticado y burlarse tras la ruptura de su relación con ‘Tenchy’ Ugaz.



“Hasta cuándo voy a seguir pagando este ‘horror’ en mi vida. Dios mío, por favor, dale mucho trabajo a este ‘parásito’ para que ya no hablé de mí. Como diría Paquita la del Barrio: Rata de dos patas, animal rastrero, SU-PÉ-RA-ME. Que alguien le regale dos kilos de amor propio y de dignidad a este remedo de hombre, que lo único que sabe hacer es andar oliendo mis asuntos”, escribió Mónica en su cuenta de Facebook.



Esta no es la primera vez que Mónica Cabrejos ‘destruye’ a ‘Chemo’ Ruiz, pues anteriormente le pidió que no se meta en su vida y le recordó que ‘no son amigos’.



Por otro lado, ‘Chemo’ Ruiz también se pronunció sobre la ruptura de la relación de Mónica Cabrejos y ‘Tenchy’ Ugaz, pues afirmó que le causaba gracia que comunicara que ya no eran ‘amigos íntimos’ cuando nunca quiso ‘oficializarlo’.



“Conozco a ‘Tenchy’ Ugaz, no es mi amigo, pero nos llevamos bien y siempre quise que le vaya bien, seguro la conoció bien, ja, ja, ja. Por algo no estarán juntos”, dijo ‘Chemo’ Ruiz.



Mónica Cabrejos destruye a Milena Zárate

SORPRENDIDO

Al ser consultado por el mensaje que Mónica Cabrejos dejó en sus redes sociales, el exfutbolista manifestó que le sorprendió la actitud de la expareja de ‘Tenchy’ Ugaz.



“No es para que salga a decir todo eso. Yo no he dicho nada malo, tengo la conciencia tranquila”, dijo escuetamente.

