Mónica Cabrejos está 'harta' de Karla Tarazona por facturar con escándalo de Christian Domínguez [VIDEO]

Mónica Cabrejos siempre ha sido clara con sus comentarios. La exbailarina y actual locutora de radio en Capital cuadró a Karla Tarazona y Milena Zárate por facturar con sus desgracias personales. Según indicó, está 'harta' de ver a la ex de Christian Domínguez con un banner atrás para hablar de sus problemas.

Todo sucedió en 'Espectáculos'. Los panelistas comentaban cómo diversas personalidades de Chollywood facturan con temas personales. Incluso, señalaban que muchos en cada enlace que dan en TV sueltan información diferente. Ante esto, Mónica Cabrejos mencionó a Karla Tarazona.

Como se sabe, la ex de Christian Domínguez decidió no quedarse callada después que el cantante rehiciera tan rápido -y públicamente- su vida amorosa con Isabel Acevedo, con quien supuestamente le sacó la vuelta.

"Ustedes no lo quieren decir pero yo lo voy a decir: Karla Tarazona me tiene harta. Todos los días de Dios está cobrando porque la gente consuma su novela. Discúlpenme pero me tiene harta ¿Qué cosa creen: que son las únicas mujeres que le han sacado la vuelta? Terapia señores, terapia", dijo Mónica Cabrejos.

Karla Tarazona 'arrocha' a Christian Domínguez.

Pero eso no fue suficiente. La ex de Tenchy Ugaz recordó a Milena Zárate. Mónica Cabrejos incluso bromeó en que la colombiana logró comprarse una casa de tanta exposición mediática que logró por su pelea con Edwin Sierra.

"¿Ustedes recuerdan a Milena? Dios mío, ella se compró una casa con ese sufrimiento. ¡Dios mío! Las dos me caen muy bien pero harta me tienen todo el día sufriendo porque no le pagaron", señaló Mónica Cabrejos.

Finalmente, la locutora de radio aclaró que ella no tiene nada personal contra Karla Tarazona o Milena Zárate. Mónica Cabrejos solo compartió su opinión sobre cómo ambas aprovechan sus temas personales para 'facturar'.

"Lo peor es que sales como la víctima, diciendo todos los días que estás sufriendo. Con una sufres y con la otra cobras. No te pases. Eso me parece demasiado, demasiado cara dura. Se lo digo en su cara ¿cuál es el problema?", exclamó muy molesta Mónica Cabrejos.

Mónica Cabrejos sobre Karla Tarazona

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.