Mónica Cabrejos se burla del llanto de Metiche, pero él revela que tiene a su mamá enferma [VIDEO]

Las lágrimas del panelista de Cuéntamelo todo, Metiche, fueron blanco de burlas de parte de la periodista Mónica Cabrejos. La conductora radial le dedicó unos ácidos comentarios a Metiche a través de su Facebook.

"Jajaja jaja Disculpen que me ría pero nadie le ha dicho que los disfuerzos no conmueven sino dan risa jajaja jajaja ¿Por qué

lloras? Deberíamos llorar como televidentes que tenemos que soportar sus engreimientos en señal abierta", escribió Mónica Cabrejos en su cuenta de Facebook. La publicación tiene 486 me gusta.

Metiche comentó esta publicación de Mónica Cabrejos en Cuéntamelo Todo. "Me sorprende que no sepas como es la chamba de un periodista sobre todo de Espectáculos. Lloré porque si con sangre, sudor y lágrimas tengo que conseguir una declaración, lloraré pues", expresó el reportero.

Además, Metiche reveló que no lloró en su casa porque sus papás no la están pasando bien. "Lloré porque esto me apasiona, me duele contener toda la basura...no lloré en mi casa porque tengo a mi mamá enferma y a mi papá mayor", indicó el panelista.