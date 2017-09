Mónica Cabrejos asegura que no mostró su ‘cosita’ por un sol [VIDEO]

Mónica Cabrejos aseguró que no mostró su ‘cosita’ por un sol y que no se avergüenza por ello, tal como afirmó la colombiana Milena Zárate.



Mónica, Milena dijo que habías mostrado tu ‘cosita’ por un sol (hizo un desnudo para un calendario)...

Es una frase de la mujer ‘machista’. A mí ni a nadie le debería dar vergüenza. Considero que la desnudez es parte del ser humano. A mí ni me incomoda. No fue por un sol, lamento desinformarla.



¿Crees que busca avergonzarte?

Yo no me avergüenzo de eso. Yo me avergüenzo de otras cosas ja, ja, ja.



¿No ocultas tu pasado?

Quien desconoce su pasado, no puede entender su presente. Todos saben quién soy.



También pidió que muestres las pruebas de tu acusación contra ella, sobre que habría ejercido la prostitución...

Yo nunca he dicho eso. Lo que dije fue que para qué voy a hablar mal de ella, si ella mejor que nadie sabe quién es y de dónde salió. De mi boca no ha salido eso. Milena, cuando te vas a dormir, ¿la conciencia qué te dice? Yo no dije eso, está loca.

Mónica Cabrejos y Milena Zárate