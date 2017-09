Mónica Cabrejos no suelta a Milena Zárate y “desnuda” en Facebook parte del pasado de la colombiana

Mónica Cabrejos y Milena Zárate siguen diciéndose la vela verde cada vez que pueden pero tal parece que la exvedette lleva algo de ventaja en su sonado enfrentamiento con la colombiana, el mismo que han llevado de las pantallas de televisión a las redes sociales.



Milena Zárate había dicho que Mónica Cabrejos'vendió su cuerpo' al posar totalmente desnuda pero la exvedette respondió acusando indirectamente a la ex de Edwin Sierra de hackear sus redes sociales en busca de su información privada.



Sin embargo, Mónica Cabrejos parece haber asestado un ataque crítico a Milena Zárate ya que a través de su página de Facebook, la también locutora publicó un mensaje junto a una serie de fotos subidas de tono que expondrían la “doble moral” de la colombiana.



“Y así un día descubro que quien me crítica, algún día quiso tener el mismo éxito que yo tuve haciendo lo mismo pero no lo logró”, escribió Mónica Cabrejos, señalando que la colombiana “posó tan desnuda (como yo en mis calendarios) y pasó inadvertida”.



Continúa la 'bronca' entre Mónica Cabrejos y Milena Zárate

“Invertía su propio dinero para tener un calendario sin ropa y nadie los recuerda, ni nadie los compraba. No los vendía, los regalaba. Léase bien: REGALABA sus fotos y ni así la recuerdan”, añadió la exvedette.



Pero la cosa no quedó ahí ya que Mónica Cabrejos también dijo que Milena Zárate quiso escribir un libro al igual que ella y “su mejor idea” fue llamarla para contratarola y que ella “escriba su libro y lo firme ella”.



“Voy entendiendo su odio hacía mi. Le represento todo lo que ella siempre quiso tener y no pudo”, publicó a manera de reflexión Mónica Cabrejos, que le dejó a Milena Zárate un tip para enseñarle “dónde radica el talento de quien posa para un desnudo”.



“Simple: Lo que inspiras en quien mira la foto. Más de 20 años después aún me recuerdan por el erotismo de mis fotos. ¿Podrás? JAMÁS”, finalizó Mónica Cabrejos su publicación, añadiendo los hashtags #tuenvidiaesmiprogreso y #doblemoral.

