Mónica Cabrejos a Milena Zárate: "Ya sé por qué Edwin prefirió a Greysi" [VIDEO]

Se declaró la guerra. Mónica Cabrejos dijo estar 'harta' de ver a Milena Zárate facturando con su vida. Eso hizo que la colombiana la llamara 'cara de palo'. Y a partir de ahí todo se descontroló. ¿Qué pasó ahora?

En un programa grabado de 'Espectáculos', Mónica Cabrejos dio su opinión sobre cómo Milena Zárate y Karla Tarazona cobraban todo el tiempo hablando de sus vidas personales. "¿Ustedes recuerdan a Milena? Dios mío, ella se compró una casa con ese sufrimiento. ¡Dios mío! Las dos me caen muy bien pero harta me tienen todo el día sufriendo porque no le pagaron".

Por tener esas palabras en su contra, Milena Zárate la calificó de 'cara de palo'. La colombiana le recordó a Mónica Cabrejos todas las veces que ventiló sus temas personales en los medios y que, se sentó junto a una expareja en El Valor de la Verdad.

“Dijo que por un lado facturamos y que por el otro lloramos, está bien que opine, porque para eso la traen a ‘Espectáculos’, pero criticar es diferente. Ella ha lucrado muchas veces con su vida, se ha sentado en ‘El valor de la verdad’, habló de su relación con el periodista (Iván Thays), ¿con qué cara me viene a criticar? ¡Qué cara de palo!”, precisó Milena Zárate.

Mónica Cabrejos sobre Karla Tarazona

Ahora, Mónica Cabrejos fue consultada por las cámaras de 'Espectáculos' de la respuesta de Milena Zárate. La ex actriz cómica le recordó crudamente su pasado con Edwin Sierra y su hermana, Greysi Ortega.

"En realidad lo que no me gusta es la gente que tiene corazón malo. A esas personas, que se pudran en su maldad. Para mí mi pasado está asimilado, cerrado, asumido. Eso me da la tranquilidad de poder ver este tipo de cosas y compasión. Creo que con esta actitud de ella, sabemos por qué Edwin prefirió a Greysi. Yo haría lo mismo", dijo Mónica Cabrejos.

Pero eso no fue todo. La ex actriz cómica no se quedó ahí. Mónica Cabrejos manifestó que ahora sí entendía por qué Edwin Sierra hizo lo que hizo con la hermana de Milena Zárate, Greysi Ulloa. Incluso, le dijo a la colombiana que estaba podrida por dentro.

"Una mujer con un corazón así, mejor hago pacto con el diablo. Ahora entendemos por qué Edwin le hizo eso. Por eso, porque tu corazón es horrible, pero horrible. Estás podrida por dentro, muñeca", declaró Mónica Cabrejos.

Mónica Cabrejos destruye a Milena Zárate

