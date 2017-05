Mónica Cabrejos y ‘Tenchy’ Ugaz se defendieron de críticas a su relación

‘Sí, me han dolido’, dijo Mónica Cabrejos respecto a los ataques que recibió al conocerse su romance con ‘Tenchy’ Ugaz, quien fue esposo de Sara Manrique.

“De un momento a otro salió tanta gente a criticarme, personas que no me conocen... no sabía que tanta gente me detestaba. Sí, me dolió, por momentos me afectó, pero soy fuerte para defenderme”, comentó Mónica Cabrejos en radio ‘Capital’, donde fue entrevistada con ‘Tenchy’ Ugaz.

Luego, Mónica Cabrejos criticó a todos los que la señalaban como inmoral.



“Me acusaban de inmoral, y seguro tienen vidas ejemplares. ¿Acaso es inmoral terminar una relación y empezar otra después de 5 años?... considero inmoral criar hijos teniendo vicios más serios, adicciones, pero no daré nombres”, agregó Mónica Cabrejos.

Por otro lado, ‘Tenchy’ Ugaz detalló que Mónica Cabrejos le había dedicado la canción ‘Te amaré’ de Ricardo Arjona. Mientras que él le cantó ‘Dios mío, haz que me enamore’, de ‘Armonía 10’.



“Me gustó la canción, me encanta estar con ella. Vamos a estar juntos hasta que Dios lo permita y disfrutar del momento”, sostuvo el futbolista.



En tanto, Mónica Cabrejos, agregó: “(Tenchy) me cuida mucho, ha llegado en un momento especial a mi vida”, señaló.