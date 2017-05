Mónica Cabrejos sobre Tenchy’ Ugaz : ‘Me dijeron que era buenito y nada que ver’ [VIDEO y FOTOS]

Frente al Parque Municipal de Barranco, una imponente camioneta blanca se estaciona. Queda cara a cara con una iglesia. El motor se apaga, abren la puerta, baja el copiloto. Camina por la parte trasera del vehículo, espera a su acompañante. Cuando está frente a ella, la toma de la mano, caminan como dos enamorados. Varios peatones voltean a mirarlos, los reconocen y sueltan sonrisas cómplices. Mónica Cabrejos, de 41 años, y ‘Tenchy’ Ugaz, de 35, no esconden su relación. Ellos escriben los primeros capítulos en su historia de amor.



Mónica, ¿ya son novios?

Somos lo que toque y nos alcance.



¿Lo amas?

¡Cómo no voy a querer a este chinito lindo!



¿Están juntos, pero no desean ponerle título a la relación?

Las formas no son como todos lo esperan.



¿Por qué tomarse una foto en el hotel donde Tenchy le fue infiel a Sara Manrique?

Estábamos en Trujillo, él se reía de los momentos feos que vivió y pasamos por ese lugar.



Recordó que allí fue ‘ampayado’...

Su ‘pata’ lo vacilaba y le dije: ‘Tómate una foto’. Me dijo que lo hacía si yo también me fotografiaba y así fue.



Un día me dijiste que Sara fue tu amiga.

Los amigos son los que están en las buenas y en las malas.



¿Se alejó de ti?

Tuvimos una buena relación cuando estuvimos en el teatro, después no nos vimos más.



¿Nunca te llamó?

El año pasado estuve muy mal y ella jamás se enteró porque no nos frecuentamos.



¿Por qué aceptas que el ‘Chino’ te lleve a comer menú a un mercadito?

Esa tarde íbamos a almorzar a Miraflores, el tráfico estaba terrible y de ahí lo tenía que dejar en el aeropuerto.



El amor es una burbuja construida por dos Y ellos han hecho dentro de ella un castillo donde las reglas son las locuras. Mónica y Tenchy son felices a su estilo. El amor es una burbuja construida por dos Y ellos han hecho dentro de ella un castillo donde las reglas son las locuras. Mónica y Tenchy son felices a su estilo.

¿Se desviaron?

El tiempo nos ganó, estábamos por la avenida de El Ejército y fuimos a comer por ahí. Esos lugares me hacen recordar mi infancia, con mi mamá íbamos al comedor popular.



¿Es cierto que él viaja a Lima canjeando tus millas y el pasaje le sale gratis?

Es verdad. Encima le he dado mi contraseña de Netflix para que vea películas sin gastar, ja, ja, ja.



¿Era como te lo habían contado?

Me dijeron que era buenito, un caramelito y nada que ver.



¿Ardiente?

Es mi amigo y no quiero hacerlo quedar mal, ja, ja, ja.



¿Te advirtieron que tenía historia de ‘tramposo’?

En el Perú, todos los hombres engañan.



¿Él paga cuando van a restaurantes ‘fichos’?

Cumplimos tres meses de estar juntos y fuimos al restaurante ‘La Cabrera’ y pagué yo. El otro mes, iremos a la ‘Huaca Pucllana’ y le tocará.



¿Es buen ‘floro’?

Me escribía por ‘wasap’, me invitaba a comer cebiche, hasta ir a la piscina. Siempre le respondía tarde o lo dejaba en visto.



¿Se aburrió?

Dejó de escribir y me sorprendió. ‘Este pata sí tiene dignidad’, dije y allí me di cuenta de que estaba enganchada con él.



Te han dado con todo...

No me metí en ninguna relación y me han dicho ‘zorra’, p...

En nombre del amor, la gente sabe cómo eres en realidad...

Gracias, porque ustedes son testigos de cómo nos llevamos y de lo bonita que es esta historia.



TENCHY:

​

ELLA ES MI AMIGO SIN ‘COSITA’

Con la sonrisa dibujada en el rostro, el ‘Chino’ ha escuchado la conversación. La ha tomado del cabello, por momentos la ha acicalado y también se lo jaló. Ambos se han reído. Cuando le toca responder a él, se pone serio.



¿Qué esperas para formalizar?

Estamos fluyendo...



¿Te trae ‘loco’?

Me encanta estar con ella.



La veo muy risueña, pero... ¿es jodida?

No le digas, pues, ja, ja, ja.



Dice que la invitabas a salir y no te hacía caso...

Hubo un momento en que me aburrí.



¿Siempre te gustó?

No, pero fui a verla a un unipersonal y me pidió tomarse una foto conmigo.



¿Le has contado que tienes fama de ‘tramposo’?

Sabe que hice mis travesuras, aunque cuando me enamoro soy fiel.



Tus cualidades para enamorar...

Detallista, romántico, no tomo, tampoco fumo y menos bailo pegado.



¿Qué haces por ella?

Me encanta hacerla reír cuando está triste.



Aparte de su carácter, ¿un gesto de ella que te haya impresionado?

Compró calzones a tres por cinco soles.



No te creo...

Y cuando se le hace hueco, les mete sus zurcidos.



¿La amas?

Siento mucho amor por mi ‘Monón loco’.



Los veo caminar como pareja.

A veces vamos de la mano, en otras la beso.



Cómo defines a Mónica...

Es mi amigo sin ‘cosita’.



¿Demoras más que ella en el tocador?

Me alisto en cinco minutos, ella demora una hora.



¿Qué encontraste en ella que no tuvieron tus ‘ex’?

Risas, alegrías y tranquilidad, que es lo que más busco en mi vida.



Debe ser difícil consolidar la relación...

Vivimos lejos, pero siempre ando pendiente para darme una escapada o ella me visita en Ayacucho.



En serio, ¿ya no haces ‘travesuras’?

​No, porque con ella encuentro todo.



¿Alguna vez Sara te reclamó por esta relación?

Ella está casada y hace mucho que lo nuestro terminó. Tengo una excelente relación con ella porque es la madre de mi hija. Es todo lo que puedo decir.



¿Qué viene ahora en tu relación?

Tratar de estar mejor de lo que estamos.



Y que no haya ‘Gata’ que los separe...

Uno siempre está expuesto a tentaciones, pero creo en el respeto.



Que todo te vaya muy bien...

Ustedes me conocen hace mucho y saben que no soy de dar entrevistas, pero Trome me ha acompañado en toda mi carrera profesional y por eso es que nos hemos sentado a charlar. Estoy muy agradecido.



Se fueron como llegaron, disfrutando cada momento, buscando un camino que no tenga fin. Bien lo dijo el mexicano Octavio Paz: “El amor es intensidad, estira los minutos y los alarga como siglos”.