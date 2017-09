Mónica Sánchez trolea de la peor manera a Karina Calmet por acusarla de glorificar prostitución [VIDEO]

La actriz Mónica Sánchezutilizó su Twitter para responder las críticas que hizo Karina Calmetsobre la representación de Colorina en El Gran Show. Sánchez utilizó una frase característica de Isabela Maldini, personaje emblemático de Calmet, para pronunciarse sobre el tema.



El tuit triunfa en las redes sociales. "Solo quien no entiende de la vida y de la actuación, puede volver la ficción y la reivindicación una absurda distorsión. Shu shu fantasmas", escribió Mónica Sánchez en Twitter.



El tuit recibió más de 600 me gusta. El actor Jason Day también se sumó a las críticas contra Karina Calmet y celebró la frase de Mónica Sánchez. "Y lástima que no hayamos podido ayudarle ante los primeros síntomas... Ahora solo queda un troll", escribió el actor.



Solo quien no entiende de la vida y de la actuación, puede volver la ficción y la reivindicación,una absurda distorsión.

Shu shu fantasmas! — monica sanchez (@21Cordeliamar) 22 de septiembre de 2017

Tras la representación de Colorina en El Gran Show en la que actuaron Magdyel Ugaz, Mónica Sánchez, Sheyla Rojas y Maju Mantilla; la actriz Karina Calmet escribió furibundos tuits contra lo que ella considera una glorificación de la prostitución.



Además, Karina Calmet aprovechó una entrevista que realizó Magdyel Ugaz en Capital para continuar con sus críticas. Calmet rechazó las declaraciones de la protagonista de Colorina sobre el apoyo de policías a trabajadoras sexuales.



Magdyel Ugaz considera que las declaraciones de Karina Calmet son un retroceso para el país porque solo generan distancias y discriminación. Calmet reconoció este año en el programa Dilema que nunca se sintió bien trabajando en Al Fondo Hay Sitio porque sentía que sus compañeros la discriminaban por sus opiniones.

La actriz se refirió a Karina Calmet por furibundos tuits