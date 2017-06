Lo contrató como jardinero, tuvieron sexo y ella le lleva 14 años [VIDEO y FOTOS]

Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. En junio de 2015, Kathleen Martin conoció a Jack Fucile, más bien lo contrató para que hiciera trabajos de jardinería. Ella tenía 31 años y él 16, la pasión les ganó y comenzaron a tener sexo diariamente.



La joven y el adolescente, naturales de Reino Unido, mantuvieron en secreto su relación por a siete meses. Durante este tiempo seguían teniendo sexo desenfrenado, como todo tiene sus consecuencias: Kathleen se embarazo, ella ya tenía dos hijos de relaciones anteriores.



Esta historia llena de pasión es digna de ser el argumento de una película de hechos desafortunados. Tres semanas y media antes de la fecha programada para el nacimiento del bebé, a Kathleen Jay se le adelantó el parto. El joven que ya tenía 17 años se encargó de hacer de partero.



"Cuando Jay sea mayor le podremos decir cómo su papito lo trajo al mundo y contarle qué buen trabajo que hizo", indicó Kathleen al diario inglés The Sun. "Jack es realmente maduro para su edad. Más allá de la diferencia de edad, lo llevamos muy bien. Él estaba tan excitado (con el embarazo), que no podía esperar a que el bebé arribara", contó la mujer. El joven abandonó los estudios por ella y ahora trabaja como acomodador de automóviles en una empresa.



