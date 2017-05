'Mujercitas': Michelle Alexander inició grabaciones de nueva telenovela en Arequipa [VIDEO y FOTOS]

A pesar de que "Solo una Madre" aún no llega a su final, Michelle Alexander viajó hasta la ciudad blanca de Arequipa para iniciar las grabaciones de su próxima producción, 'Mujercitas', que será protagonizada por María Grazia Gamarra, Carolina Cano, Vania Accinelli y Briana Botto



Michelle Alexander se mostró entusiasmada por este nuevo proyecto y adelantó que 'Mujercitas' logrará identificar al público con cada una de sus historias.



Es importante mencionar que 'Mujercitas', adaptación libre y moderna del best seller de la escritora estadounidense Louisa May Alcott, narrará vivencias cotidianas que podrían ocurrirle a cualquier persona.



Mujercitas, serie de Michelle Alexander

“Mujercitas es una novela que habla del amor de cuatro hermanas que, a pesar de tener personalidades diferentes, luchan de la mano por el bienestar de su familia y, sobre todo, por el de su madre”, comentó Michelle Alexander.



En otro momento, la también directora de televisión resaltó que esta flamante producción es el proyecto más ambicioso que han emprendido en los más de diez años de creación de Del Barrio Producciones.