Mujercitas: Todos los detalles de la nueva telenovela de América Televisión [VIDEO y FOTOS]

‘Mujercitas’ es la nueva telenovela que presentará América Televisión y que narra la historia de cuatro hermanas: ‘Beatriz’ (Carolina Cano), ‘Josefina’ (María Grazia Gamarra), ‘Mercedes’ (Vania Accinelli) y ‘Amanda’ (Briana Botto), quienes en vísperas de Navidad sufren la inesperada muerte de su padre, un piloto de avión, en un accidente aéreo y que es acusado de narcotráfico al hallarse droga en la nave que pilotaba.



“Es una historia fuerte, pero que enganchará a todos. Se viene trabajando a full y con el mejor equipo”, señaló Carolina Cano.

Asimismo, María Grazia Gamarra se mostró entusiasmada con la novela, que se estrenará este martes 6 a las 9:30 de la noche.



EL MALO DE LA HISTORIA

El actor Stefano Salvini comentó que por primera vez encarnará al malo de la historia.



“Seré ‘CJ’, el tipo malo de la historia. Es la primera vez que hago un personaje así y me siento motivado, siempre me gusta cambiar. Además, tengo nuevo look (el cabello rubio)”, señala.

Por otro lado, dijo que está encantado con las palabras de Johanna San Miguel, de querer trabajar con él en el futuro.



“Es una capa, sería un gusto para mí volver a trabajar con ella, tengo el mejor concepto de Johanna”, agregó.



AHORA ES POLICÍA

El recordado ‘Juélix’ de ‘Al fondo hay sitio’, Carlos Solano, ahora será un policía en ‘Mujercitas’.



“Mi personaje tiene mucha carga dramática, no tiene nada que ver con el ‘Félix’. Además, ahora tendré un romance real, a diferencia de la comedia que tenía con ‘Teresita’”, acotó. (E.C.)

Mujercitas, serie de Michelle Alexander