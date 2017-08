Accept en Lima: Precios de entradas, lugares de venta y todo sobre el esperado concierto [VIDEO y FOTOS]

La leyenda del heavy metal Accept regresa al Perú con su reciente álbum “The Rise of Chaos”, disco que ha superado las expectativas de todos sus fanáticos catalogándose como uno de los mejores álbumes del heavy metal del 2017, motivo por el cual lleva el nombre de la gira. Y Para alegría de los seguidores peruanos los alemanes se presentarán este 02 de Noviembre en el Centro Convenciones Festiva y las entradas saldrán a la venta este lunes 21 de agosto.



“The Rise of chaos” es el decimoquinto álbum de estudio de la banda alemana de heavy metal, publicado el 04 de agosto de 2017 por Nuclear Blast. Cabe mencionar que este proyecto es el primer trabajo de estudio con el baterista Christopher Williams y el guitarrista Uwe Lulis, quienes ingresaron a la agrupación en reemplazo de Stefan Shwarzmann y Herman Frank respectivamente.



Accept regresa a Perú luego de 6 años y nuevamente la voz de Mark Tornillo y las guitarras de Wolf Hoffmann azotará nuestro país en su gira mundial “The Rise of Chaos tour 2017/18” que iniciara este 02 de noviembre en Lima, Perú para luego recorrer los países de Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Costa rica y entre otros.



El concierto está a cargo de la productora RENACER ENTERTAINMENT, la misma que ha realizado festivales como “Solaris” y “Renacer” con variadas agrupaciones nacionales e internacionales. Las entradas saldrán a la venta este lunes 22 de agosto a través de Tu Entrada de Plaza vea & Vivanda al precio de entrada general de S/. 130 soles como preventa especial todo el mes de agosto.



PRECIOS DE ENTRADAS:

- Preventa promocional – S/ 130 hasta el 31 de AGOSTO.

- General – S/ 160 desde el 01 de setiembre al 01 de noviembre

- Boletería – S/ 190 día del show.



Punto de venta:

- Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda



Puntos alternos con Poster del concierto:

- Moving Sound: Galerias Brasil Tda 61B – Jesús Maria

- Tienda Xtremo: Galerias Brasil Tda 55B - Jesús maría