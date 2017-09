Airbourne en Lima: Las mejores postales de la gira “Breakin Outta Hell Tour” en Perú [VIDEOS Y FOTOS]

10:30 p.m. y Lima pudo ser testigo de uno de los mejores conciertos de su historia. Airbourne llegó para complacer y destruir, con sus poderosos riffs, a todos sus fanáticos que se dieron cita en la Discoteca Mangos de Lince.



Airbourne, la banda más importante de hard rock del presente siglos, tocó sus clásicos temas para deleitar a decenas de fanáticos amantes de la banda. Como se recuerda, Airbourne llegó al Perú como parte de su gira: "Breakin Outta Hell Tour" y gracias al esfuerzo de la productora PMC Shows.



La banda de crustcore nacional, Dios Hastío, fueron los encargados de iniciar el show. La banda peruana mostró una buena performance que gustó a muchos de sus fanáticos en la capital.



Acto seguido, Ratos de Porao tomaron por asalto el escenario con su poderoso hardcore punk nacido en Sao Paulo, Brasil. Finaliza la gran presentación de Los Parao y la gente estaba sedienta de más. Los Airbourne salieron al escenario puntualmente y fue una fiesta que duró más de dos horas.



Como se recuerda, Airbourne es una banda Australiana de hard rock formada en 2004, El estilo de sus canciones es similar al de otra banda de origen australiano, AC/DC, lo que ha llevado a que la banda sea considerada como la sucesora de esta en la música, editaron su primer LP en 2007 “Runnin' Wild” y tienen hasta ahora 4 albums en su historial, siendo el ultimo “Breakin Outta Hell” título de la gira que llegó al Perù.



Airbourne arrancaron la destrucción en la Discoteca Mangos con "Ready to rock" y siguieron con "Too much, too young, too fast", "Rivalry" y más temas que hicieron delirar a todo el público peruano.



La Nostalgia. "It’s all for rock n’ roll", fue el tema escogido para dedicar a la memoria del Lemmy Kilmister. Airbourne también tuvo tiempo de saludar a todo el público fanático de la bicolor que estaba festejando el triunfo frente en Quito, Ecuador.



El recital llegó a su final con los acordes de finales de "Live it up". Muchos de los asistentes, que estaban en primera fila, se lograron llevar algunas "uñas" que la banda lanzó, para el recuerdo. Llegó la despedida y la todos los amantes del hard rock se retiran del recinto pero son ganas de más. Hasta la próxima.