Alestorm llega a Lima para el Ataque Folk II [VIDEO y FOTOS] 

Alestorm, banda británica de folk power metal con temática pirata, anunció que desembarcará por primera vez en Lima el próximo martes 28 de noviembre como plato estelar de la segunda edición del festival Ataque Folk. La cita será en el Centro de Convenciones Mangos junto a los nacionales Flor de Loto (Lima) y Hammelin (Arequipa).



La banda conformada por los jóvenes músicos Christopher Bowes, Máté Bodor, Gareth Murdock, Elliot Vernon y Peter Alcorn tiene sus orígenes en la Perth, Escocia debutando con el nombre de “Battleheart” en el año 2004, lanzando dos demos en el 2006 con un original estilo que denominarían “el verdadero metal pirata escocés”. Ya en 2008 lanzaron su álbum debut bajo el nombre de ALESTORM, “una banda borracha de piratas en una travesía épica para beber tu cerveza, robar tu ron y ser la banda más maldita que nunca antes navegó los siete mares”, como ellos mismos se describen de manera irreverente y jocosa.



Desde sus humildes comienzos en el Este de Escocia, Alestorm ha evolucionado hasta convertirse en una máquina de fiesta internacional que se ha empeñado en conquistar ránkings –su álbum del 2014 “Sunset on the Golden Age” llegó al puesto número 1 en las listas británicas- y escenarios de grandes festivales en todo el mundo –Wacken, Download, Hellfest, Lowlands, entre otros-, gracias a su marca infecciosa de “Pirate Metal” y su buena y siempre llamativa apariencia. Tras haber girado con grandes bandas como Epica, Eluveitie, Arkona, Turisas, Finntroll, Dragonforce, Kamelot y Týr y con cinco producciones de estudio en su haber, Alestorm llega por primera vez a Perú como parte de su gira latinoamericana “No Grave But The Sea”, nombre de su último disco lanzado en mayo de este año. Ellos recorrerán la región visitando también México, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.



Las bandas nacionales Flor de Loto y Hammelin completan el cartel de esta verdadera fiesta de folk metal que dará inicio a las 8pm.



Alestorm llega a Lima gracias a Eternal Symphony Entertainment, productora especializada en espectáculos de rock y metal de gran nivel internacional que ha presentado diversos e importantes actos como Nightwish, Sonata Arctica, Lacrimosa, Tarja Turunen, Angra, Delain, Lacuna Coil, Richie Kotzen, así como los próximos conciertos de Mr. Big (29 de agosto) y Dark Tranquillity (4 de septiembre) en nuestra capital.



