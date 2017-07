Si eres fan del anime, seguro debes haber oído algunas de sus canciones que sirven de temas de entrada de populares series como Naruto, Bleach, Fullmetal Alchemist, entre otros. Sin embargo, Asian Kung-Fu Generation es mucho más que eso ya que a esta banda japonesa, considerada como referente dentro del género J-Rock, la respalda sus 20 años de trayectoria musical con varios discos en su haber y giras alrededor del mundo.



Por primera vez en su historia, Asian Kung-Fu Generation llegó a Lima para deleitar a su público con lo mejor de su repertorio y sus aficionados respondieron de la mejor forma el día de su concierto, que se llevó a cabo el pasado 12 de julio en el Barranco Arena. La larga cola que le daba la vuelta a la manzana, las decenas de vendedores de mercancía no oficial de la banda y los infaltables revendedores eran un indicio del lleno total que luciría el show.



Tras el Meet & Greet con los Asian Kung-Fu Generation al que tuvieron acceso decenas de afortunados aficionados, la organización del concierto –a cargo de Yamato Perú– abrió las puertas del Barranco Arena pasadas las 8 de la noche para permitir el ingreso de las más de 1,500 almas provenientes de varias ciudades del Perú y de países vecinos como Chile y Bolivia para ver en vivo y en directo a su banda favorita.



Asian Kung-Fu Generation - Re:Re (Lima 2017)

A medida que transcurrían los minutos, la impaciencia de los seguidores de la banda empezó a notarse y coreaban a viva voz “¡Ajikan! ¡Ajikan! ¡Ajikan!”, término coloquial con el que se refieren a los Asian Kung-Fu Generation por la pronunciación niponizada de su nombre. Una de ellas era Yasmina de Piura, quien junto a un grupo de amigos viajaron desde el norte del país para ocupar uno de los lugares de la primera fila.



Similar historia fue la de Mónica, una joven boliviana que visita por primera vez el Perú acompañada de varios de sus amigos por motivo del concierto. “¡Estamos muy emocionados de por fin verlos en vivo!”, nos contó esta seguidora de Asian Kung-Fu Generation proveniente de La Paz. Quisimos seguir conversando con ella pero un grito ensordecedor desvió nuestra atención ya que el presentador de la banda hizo su aparición en escena.



Después de unas breves palabras del presentador, que transmitió el saludo de la banda y su agradecimiento por el lleno total del Barranco Arena, los seguidores de Asian Kung-Fu Generation volvieron a pegar el grito al cielo al ver cómo los integrantes de la banda tomaban por asalto el escenario y empezaron la velada musical de más de hora y media de duración con su tema Kouya wo Aruke. “¡Gracias, Perú!”, dijo en español el vocalista Masafumi Gotō, frase que repetiría en más de una ocasión.



Asian Kung-Fu Generation en Lima - Rewrite

A esta canción le siguieron otras conocidas de la banda como Blue Train, Kakato de Ai wo Uchinarase, After Dark (del anime Bleach), Re:Re, Rewrite (del anime Fullmetal Alchemist), Solanin, Wonder Future, Ima wo Ikite, entre otras. En total fueron 18 canciones con las que deleitaron al público peruano en lo que fue su primera visita (que esperamos no sea la única) a nuestro país.



Sin embargo, la gente pedía más de los Asian Kung-Fu Generation coreando el nombre de “¡Ajikan! ¡Ajikan! ¡Ajikan!” y Masafumi Gotoh, Kensuke Kita, Takahiro Yamada, Kiyoshi Ijichi no querían dejar a sus seguidores con ganas de más, así que salieron nuevamente al escenario vistiendo unos chullos para interpretar Korogaru Iwa, Kimi ni Asa ga Furu y la entrañable Haruka Kanata, tema del popular anime Naruto.



Al final, Asian Kung-Fu Generation se despidió de su público haciendo reverencia y levantando las banderas de Perú y Bolivia, en medio de los aplausos del respetable que durante más de hora y media coreó a viva voz cada una de sus canciones. Sin duda una experiencia que muchos de sus fans (entre los que me incluyo) queremos volver a experimentar en un futuro quizá no tan lejano.



Asian Kung-Fu Generation Lima-Perú 2017 Haruka Kanata

