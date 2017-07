¡Empezó la cuenta regresiva para el concierto de Asian Kung-Fu Generation en Lima! Muchos fanáticos ya han empezado a repasar la discografía de esta banda de rock japonesa para el show que ofrecerá este 12 de julio en nuestra capital y si no has tenido oportunidad de escucharlos en vivo, esta es tu oportunidad.



Por motivo de su World Tour 2017, gira que los trae por primera vez al Perú y que recorrerá países como México y Brasil, la organizadora Yamato Perú anunció que Asian Kung-Fu Generation realizará un streaming especial de su concierto para todos sus fans alrededor del mundo.



A través del evento oficial de Facebook, Yamato Perú compartió los horarios del streaming de Asian Kung-Fu Generation, en el que uno podrá hacerse una idea del setlist de su presentación en Lima. La cita es este sábado a las 8:00 p.m. y medianoche noche y el domingo a las 9:00 a.m. y 2:00 p.m.



El concierto que los millones de seguidores de Asian Kung-Fu Generation alrededor del mundo podrán ver es una versión editada de 60 minutos de material especial del show que ofrecieron por su 20 aniversario en la ciudad de Fukuoka, en Japan. La transmisión se realizará a través de Facebook Live.



Asian Kung-Fu Generation - After Dark con subtítulos en español

Asian Kung-Fu Generation celebró hace poco 20 años de carrera artística y en nuestro país esta banda de J-Rock es conocida por interpretar algunos de los temas de entrada de populares animes como Naruto ('Haruka Kanata'), Fullmetal Alchemist ('Rewrite'), Bleach (‘After Dark’), entre otros.



