Bimba Bosé murió a los 41 años víctima del cáncer [VIDEO y FOTOS]

Bimba Bosé, la famosa modelo, actriz y cantante española murió a los 41 años después de luchar dos años contra el cáncer. Y que una metástasis en los huesos, hígado y cerebro terminó finalmente con su vida.

Bosé anunció en mayo del 2014 que padecía de cáncer de mama en el seno izquierdo. Es así que luego de someterse a una mastectomía, su lucha fue ha sido constante. ‘Me diagnosticaron cáncer en la mama izquierda hace dos años. Desde entonces sigo en tratamiento. No es que tenga una recaída, es que nunca me he curado. Sigo en tratamiento y va para largo’, dijo hace algún tiempo la estrella.

Bimba nació en el seno de una familia de artistas. Era nieta materna del torero Luis Miguel Gonzales Lucas Dominguín, y de la actriz Lucía Bosé. Además, su tío era nada menos que Miguel Bosé. Es de esta manera que tuvo una niñez llena de tendencias culturales y artísticas, las mismas que marcaron su personalidad y carrera profesional.

En el 2007, debutó como cantante junto a Miguel Bosé con la canción Como un Lobo, un tema que tiene más de 21 millones de reproducciones en Youtube. ‘Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame’ se despidió el intérprete de Morena Mía por medio de su cuenta de Twitter.

Se inició en el mundo del modelaje en el 2000 y posteriormente también incursionó en los escenarios. Estuvo en las principales pasarelas del mundo como Madrid, Milán y Nueva York, apareció en Vogue y pasó por el lente de prestigiosos fotógrafos como Mario Testino.

Como actriz debutó en el cine con El cónsul de Sodoma (2009) y recientemente apareció en la película Julieta de Pedro Almodóvar. Asimismo también incursionó como escritora con un libro sobre maternidad: Y de repente soy madre (2013).

