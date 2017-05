Bruno Mars en Lima ¡Estas han sido las mejores presentaciones de su carrera! [VIDEOS]

¡Por fin! Uno de los conciertos en Lima más esperados de la última década se confirmó este 2 de mayo del 2017. Bruno Mars estará reventado el Estadio Nacional el día 30 de noviembre y estamos seguros que hará cantar, bailar y llorar a los asistentes. Y es que este artista de 31 años ha logrado encantar a diferentes públicos porque ha demostrado un talento completo para la música: canta, toca, compone, produce y baila.



Seguro recuerdas las primeras canciones 'Nothing on you' (junto con B.O.B) y Billionaire (con Travis McCoy) con las que su voz alcanzó la popularidad y su talento despegó. En su primer álbum de estudio debut, 'Doo-Wops & Hooligsns' destacaron canciones como la balada pop 'Just the way you are' y 'Granade'. Para ese entonces, sus canciones de pop, funk, hip-hop y sus bailes y movimientos con influencia de Elvis Presley y Micahel Jackson ya habían conquistado medio mundo.



Bruno Mars y su banda de músicos y bailarines llegan el 30 de noviembre del 2017 a Lima por primera vez como parte de su gira "24k Magic World Tour 2017", luego de haber publicado su tercer álbum "24K Magic".



El concierto de Bruno Mars promete ser uno de los mejores de este año, pues siempre, desde sus primeras presentaciones, ha demostrado que es un artista completo. Si no lo crees, que hablen las pruebas.





Regresando a sus primeros años, te mostramos un video de Bruno Mars en el 2011 cuando cantaba un acústico de 'Nothing on you'. ¿Acaso no suena mejor que en la versión de estudio?

El año pasado estuvo en el BBC Radio 1 y cantó sus últimos éxitos 24K Magic, Treasure, Locked Out Of Heaven & All I Ask, canción que compuso junto y para Adele.



Una de las baladas más 'cortavenas' del repertorio de Bruno Mars es 'It Will Rain'.

Los covers que Brunos Mars ha realizado no podían faltar en esta lista. El tributo a Amy Whinehouse, The Police y a Prince.

También está aquella presentación en la que se junta con Sting, Rihanna, Ziggy Marley, Damian Marley para hacerle un tributo a Bob Marley.



La lista está interminable. Así que te dejamos con un video divertido del día en que Bruno Mars fue parte del Carpool Karaoke junto a James Corden.



