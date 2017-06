Los 20 años de trayectoria musical de los Black Eyed Peas estuvieron presentes en la clausura de la Champions League. El legendario grupo musical de pop electrónico abrió el show en el Millennium Stadium de Gales antes del partido Real Madrid vs Juventus.

Black Eyes Peas interpretó Pump it y otros reconocidos temas, pero no estuvo presente la cantante Fergie. Un grupo de bailarines le dio color a la presentación, la cual culminó con su canción I got a Feeling, el remix de Dirty Dance. Un minuto después, los jugadores del Real Madrid y el Juventus ingresaron a la cancha del Millennium Stadium.

El día de ayer, Will.I.Am, uno de los cantantes de Black Eyes Peas confirmó que Fergie no volverá a ser parte del grupo. Apl.de.ap también estuvo rapeando y Taboo sorprendió con el cabello corto y rojo.

Black Eyed Peas en la final de la Champions League

Real Madrid disputará su tercera final de las cuatro últimas ediciones de la Champions League. De los dos derbis madrileños más grandiosos, con dos triunfos agónicos ante el Atlético de Madrid, pasa a un choque con sabor a historia ante su último verdugo europeo, Juventus. Los merengues podrían conquistar el doblete más grande (Liga Santander y Champions), 59 años después.



