Chayanne y Wisin lanzan videoclip de ‘Qué me has hecho’, el nuevo reggaetón que promete romperla [VIDEO y FOTOS]

Chayanne decidió unirse a la moda de la fusión de música latina y reggaetón con el lanzamiento de su último tema ‘Qué me has hecho’, el mismo que comparte con el puertorriqueño Wisin. Ambos artistas estrenaron el videoclip de la canción hace un día en la cuenta oficial de Chayanne de YouTube y ya tienen mucho éxito en diferentes partes del mundo.

‘Qué me has hecho’ de Chayanne salió en YouTube hace un mes, aunque solo en audio. Sin embargo, ahora podemos ver el grandioso trabajo de producción que realizaron para el videoclip, donde se ve a los músicos cantar por las calles de Brooklyn y preguntarse ‘¿Qué me has hecho?’.

Chayanne decidió cambiar radicalmente su estilo y unirse al reggaetón. Para ello dejó atrás el pop que lo ha caracterizado durante muchos años para ser parte de la nueva moda a la que muchos artistas latinos ya se han acoplado.

En una entrevista con la revista Billboard, Chayanne confesó su razón para abandonar el género que lo acompañó durante toda su carrera. ‘El sistema de los formatos musicales está cambiando’, afirmó el intérprete de ‘Torero’.

‘Si se pueden hacer fusiones pop con ritmos como el urbano, reggaetón, salsa y merengue, entonces este es mi estilo’, apuntó Chayanne para sorpresa de sus millones de seguidores. ¿Te parece bien que haya cambiado su línea musical?

El videoclip de Chayanne y Wisin, producido por Universal Studios Orlando y dirigido por Daniel Durán, tiene más de un millón de reproducciones en YouTube. Es así que muchos apuntan a que podría ser el tema que reemplace a la épica Despacito de Luis Fonsi.

