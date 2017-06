Chino y Nacho: Chyno dijo que nunca tuvo una verdadera amistad con Nacho [VIDEO y FOTOS]

Los fanáticos de Chino y Nacho siguen recibiendo malas noticias de sus ídolos. Y es que después de la separación del popular dúo musical, ambos salieron a atacarse sutilmente.

Chino se cambió el nombre artístico a Chyno y olvidó por completo a su ex colega para iniciar una carrera como solista. En varias ocasiones salió a hablar sobre su relación con Nacho aunque nunca como ahora, que reveló una verdad que pocos imaginaban.



En una reciente entrevista para Univisión, Chyno dijo que no tenían una verdadera amistad. ‘A pesar de que no éramos los mejores amigos, nunca fuimos enemigos, nunca tuvimos peleas. Ese respeto del espacio de cada uno nos hizo mantener una paz durante una década maravillosa’, dijo el cantante.

Buenos días!!! Que tu día este cargado de mucha luz, paz y amor. Que nada te detenga!!! Una publicación compartida de CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 5:43 PDT

Asimismo aclaró que su separación no tuvo que ver con ‘molestias’ o con problemas de ‘carácter económico’, como muchos se atrevieron a afirmar. ‘No había un lazo tan estrecho de amistad como la gente tenía la percepción. Eso no quiere decir que nos lleváramos mal. Cada quien tenía un grupo de amigos distintos, una vida completamente distinta. Eso fue determinante en que cada uno pudiera tomar el control de su tiempo’, agregó.

El que #Flinchy 😂 @nacho @nmlacriatura #nacho #nacholacriatura #nmlacriatura 🤣 Una publicación compartida de Chino y Nacho (@chinoynacho) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 8:00 PDT

Cabe indicar que a principios de este mes, Nacho fue a los Heat Latin Music Awards para recibir el que sería el último premio dedicado a Chino y Nacho como Mejor Banda. En esa oportunidad, el cantante venezolano aprovechó para dedicarle unas palabras a Chyno.

Muchos piensan que los más fuertes son los más musculosos. Yo pienso que los más fuertes son los que más sonríen. 😁😁😁 te invito a sonreír más!!!! #Chyno #ChynoMiranda #QuedateConmigo 📸@magovisual Una publicación compartida de CHYNO MIRANDA (@chynomiranda) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 2:04 PDT

‘Quiero agradecerle a mi compañero y socio Chyno por una década maravillosa como dúo. Le deseo lo mejor en su nueva carrera como solista’, dijo para sorpresa de los amantes del reggaetón y del género urbano.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.