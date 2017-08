Christopher Amott, ex Arch Enemy, llega a Lima con Dark Tranquillity [VIDEO y FOTOS]

¡Sorpresa! Christopher Amott, virtuoso guitarrista sueco, hermano menor de Michael Amott y miembro fundador de Arch Enemy, ha sido elegido por Dark Tranquillity para ser el guitarrista principal de la gira latinoamericana “Atoma”, siendo el reemplazo ideal para el guitarrista fundador Niklas Sundin, quien por motivos familiares no participará de este tour. Otro ingrediente más para hacer de esta visita un hecho histórico: hablar de Christopher Amott y de Arch Enemy es hablar de palabras mayores en el mundo del metal. Esto sin contar que Mikael Stanne, vocalista de Dark Tranquillity, grabó el primer álbum de In Flames y fue, además, el vocalista original del gigante sueco Hammerfall. La noche del 4 de septiembre seremos testigos de una velada histórica en donde las distintas vertientes del sonido de Gotemburgo se conjugarán para arroyar las instalaciones de Mangos con el mejor death metal melódico.



Con 11 exitosos discos de estudio y después de una larga carrera que incluye participaciones en los grandes festivales del mundo e incluso una nominación al Grammy gracias a su disco “Projector”, Dark Tranquillity vuelve a Lima en el mejor momento de su carrera para cerrar el tramo de su gira latinoamericana "Atoma", nombre de su aclamada última producción musical lanzada en noviembre del 2016 y visitará otros países como México, Costa Rica, Chile, Argentina y Brasil. La banda hará un recorrido por su nutrido y diverso catálogo musical, deleitando a sus fanáticos con más de noventa minutos de concierto: los directos de la agrupación poseen una potencia y empatía con la audiencia poco vistas dentro del género, lo que junto a una notable selección de imágenes y animaciones visuales hacen de su show una experiencia única e inolvidable.



Las bandas nacionales Crownless y Nova Genesis han sido seleccionadas como los invitados para este memorable concierto que dará inicio a las 8pm.



El concierto tendrá una capacidad máxima de 260 personas y la preventa especial culmina este sábado 5 de agosto contando con un 30% de descuento en los siguientes puntos de venta:



* Moving Sound SRL. y Búho Rock Shop de Galerías Brasil (Av. Brasil 1275 – Jesús María)



*Arte Sagrado Tattoo de Barranco (Av. Bolognesi 156),

GS tattoo shop (Av. Los Andes A -40 C.C. Polvos del Norte Tienda 11B - 5B - Independencia)



* Tienda Wicked de Miraflores (Pasaje Sucre 171 – espalda de ISIL)



* Exit Bar de Pueblo Libre (Jr. Carlos de los Heros 243)



* The Coffee House de San Borja (Av. Joaquín Madrid 299)



* Crypto Bar Metal de Lince (Av. Arequipa 1911, cruce con Zela).



Desde el lunes 7 de agosto la segunda preventa en puntos de venta contará con 20% de descuento hasta el sábado 26 de agosto y/o agotar stock.



Paralelamente las entradas pueden ser adquiridas en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda con 15% de descuento.



Eternal Symphony Entertainment, productora encargada del concierto, ha puesto a la venta 50 exclusivos paquetes ESE a través del este enlace los cuales tendrán acceso preferencial al concierto e ingreso exclusivo a mezzanine, foto con la banda y firma, diversos ítems y sorteos. El valor será de S/320



Este es el precio de las entradas con 30% de descuento hasta el 5 de agosto y/o agotar stock: Zona ETERNAL S/149



Este es el precio de las entradas con 20% de descuento desde el lunes 7 de agosto hasta el sábado 26 y/o agotar stock: Zona ETERNAL S/179



Este es el precio en Tu Entrada con 15% de descuento hasta el 19 de agosto (no incluye comisión): Zona ETERNAL S/189