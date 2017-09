Clavito y su chela: Vocalista y su pareja dan extraña explicación de supuestas agresiones físicas

El vocalista de Clavito y su Chela, Robert Muñoz, se presentó en el programa El Reventonazo de la Chola Chabuca para dar su versión de las acusaciones de agresión a su pareja Andrea Fonseca. Su joven pareja también estuvo en el programa para aclarar si es agredida o no.

Andrea Fonseca ya estaba en medio de la polémica antes de esto. Robert Muñoz despidió a Luigi Carbajal de su orquesta Clavito y su chela porque supuestamente había acosado a Andrea.

En un intento de defender a su amigo, Ricky Trevitazo mencionó “la prensa debería preguntarle a la pareja de Clavito si la agrede”. El tema se agudizó y las críticas se volvieron contra ‘Clavito’. Salieron unas conversaciones de whatsapp en las que Andrea Fonseca le contaba a su ex que Robert Muñoz la agredía.

Robert Muñoz y Andrea Fonseca explican acusaciones de violencia

En esta entrevista que Andrea Fonseca y Robert Muñoz rindieron, el cantante explicó las conversaciones de Whatsapp.



“He tenido que hablar con ella y ella me tenido que contar su versión”, dijo en un inicio Robert Muñoz, pues el cantante siempre negó haber agredido a a Andrea Fonseca. Las palabras del cantante fueron:

“(Le pregunté) Por qué lo buscaste a él si supuestamente Robert te ha pegado, por qué no buscas a tu mamá si te sientes agredida. (Ella me respondió) Yo le cuento a él (el ex) para que se calme. Me ha amenazado que se va a matar. Se está metiendo en drogas”, contaba Robert Muñoz tratando de interpretar lo que Andrea Fonseca le había aclarado previamente.

Mientras Robert Muñoz, líder de Clavito y su Chela, relataba su versión, Andrea Fonseca lo miraba atentamente. Él continuó. “(Andrea dijo) Por qué quiero hacerlo sentir bien, quiero que se sienta más que tú”, finalizó la explicación de ‘Clavito’.



