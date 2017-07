El reggaetón todavía mantiene vigente a su máximo representante: Daddy Yankee. Como prueba de ello, el puertorriqueño es el primer lugar a nivel mundial en Spotify, plataforma virtual para escuchar música. En su cuenta de Instagram, ha dedicado un mensaje a sus fans y sus colegas del género urbano.

Daddy Yankee es el cantante más escuchado en Spotify a nivel mundial. Sus temas han superado los 44,735,586 de escuchas mensuales.

Daddy Yankee utilizó sus redes sociales para agradecer al público. A través de un video, el reggaetonero recordó los inicios de su carrera. “En 1992 decidí dedicarme al arte de la música en la industria del entretenimiento. Nadie creía en mío. Me costó muchos sacrificios. Muchos momentos perdidos con mi familia. me tocó enfrentar el prejuicio y la discriminación”, dice en el video.

Daddy Yankee agradece por ser número 1

Daddy Yankee ha desplazado al cantante irlandés de pop Ed Sheeran. A inicios del 2017, el pelirrojo intérprete de ‘Shape of You’ era el número uno. Sin embargo, quien ha vencido esta vez el cantante de ‘Despacito’ y ‘Shaky Shaky’.

"Hoy en día este género llamado reggaetón es el más escuchado del mundo. Gracias a todos ustedes por apoyar este movimiento desde el día uno. Sin ustedes esto no habría sido posible. Gracias a los colegas que me han dado la oportunidad de colaborar con ellos.

Este número uno no es de Daddy Yankee, es de todo un género. Familia lo logramos", culmina el mensaje de Daddy Yankke.



#

#

#

​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.