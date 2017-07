Danny Ocean: La triste historia de su canción 'Me rehuso' inspira a venezolanos ¿Por qué? [VIDEO]

Ya no la bailarás como antes este reggaetón. Cuando sepas la historia de la canción ‘Me rehúso’ quizá ya no te alegre tanto bailarla, pero sí la cantarás con más emoción. El cantante de este tema es Danny Ocean y en una entrevista contó lo que representa la pegajosa canción.

“La canción habla de una mujer que me tocó dejar atrás por tener que emigrar fuera de mi país, Venezuela”, dijo el cantante de 25 años Danny Ocean, quien vive ahora en los Estados Unidos. Además, cuando publicó esta canción en setiembre del año pasado, realizó una descripción en su Instagram que cuenta lo mismo.

“Así es, este 13 de Feb se estrena #MeRehuso, un tema dedicado a todas esas parejas que tienen que distanciarse por culpa de una situación política. ¡Espérenlo que está que arde!

Para escuchar más de mi material musical y saber más sobre mí, pueden comenzar a seguirme en mi FB official: Daniel O.C.T”, se lee al lado de una ilustración de un beso entre una pareja de jóvenes.



La ilustración está basada en una fotografía real. En la cuenta de Instagram de Danny Ocean se ve el beso entre el cantante y una chica, quien al parecer es la mujer que inspira la canción que lo ha llevado al éxito. En los comentarios piden que se revele más detalles de ese romance.

En las redes sociales de Danny Ocean se ve el su estilo surf. Además, es muy alejado de presumir su físico, y por el contrario, publica las fotografías que él toma y las imágenes que produce. Muy diferente a toda la imagen que construyen la mayoría de reggaetoneros del momento.

En su video de YouTube, los usuarios lo felicitan por la canción. Entre ellos destacan sus compatriotas venezolanos, quienes mencionan que la canción los ayuda a salir adelante.

Y si no has escuchado la canción, te la dejamos aquí.



