Dark Tranquillity en Lima: Lugar y venta de entradas para el esperado concierto [VIDEO y FOTOS]

Dark Tranquillity, una de las bandas de metal más importantes e influyentes de Suecia, anunció que volverá a Lima después de una ausencia de siete largos años para presentarse el 4 de septiembre en las instalaciones del Centro de Convenciones Mangos ubicado en Lince.



La banda conformada por Mikael Stanne, Niklas Sundin, Anders Jivarp, Martin Brändström y Anders Iwers se formó en Gotemburgo, Suecia a fines de los años 80 bajo el nombre de “Septic Broiler”. Es en 1990 que cambian su nombre a “Dark Tranquillity” tras definir su sonido, siendo una de las grandes bandas pioneras del death metal melódico sueco junto a In Flames y At The Gates.



Con 11 exitosos discos de estudio y después de una larga carrera que incluye participaciones en los grandes festivales del mundo e incluso una nominación al Grammy gracias a su disco “Projector”, Dark Tranquillity vuelve a Lima en el mejor momento de su carrera para cerrar el tramo de su gira latinoamericana "Atoma", nombre de su aclamada última producción musical lanzada en noviembre del 2016 y visitará otros países como México, Costa Rica, Chile, Argentina y Brasil. La banda hará un recorrido por su nutrido y diverso catálogo musical, deleitando a sus fanáticos con más de noventa minutos de concierto: los directos de la banda poseen una potencia y empatía con la audiencia poco vistas dentro del género, lo que junto a una notable selección de imágenes y animaciones visuales hacen de su show una experiencia única e inolvidable.



Las bandas nacionales Crownless y Nova Genesis han sido seleccionadas como las bandas invitadas de este memorable concierto que dará inicio a las 8pm.



Dark Tranquillity llega a Lima gracias a Eternal Symphony Entertainment, productora especializada en espectáculos de rock y metal de gran nivel internacional que ha presentado diversos e importantes actos como Nightwish, Sonata Arctica, Lacrimosa, Tarja Turunen, Angra, Delain, Lacuna Coil, así como los próximos conciertos de Richie Kotzen y Mr. Big en nuestra capital.



PUNTOS DE VENTA



El concierto tendrá una capacidad máxima de 250 personas y habrá una preventa de entradas en efectivo desde el 19 de julio hasta el 5 de agosto contando con un 30% de descuento o hasta agotar el stock en los siguientes puntos de venta:



* Moving Sound SRL. y Búho Rock Shop de Galerías Brasil (Av. Brasil 1275 – Jesús María)



* Arte Sagrado Tattoo de Barranco (Av. Bolognesi 156),

GS tattoo shop (Av. Los Andes A -40 C.C. Polvos del Norte Tienda 11B - 5B - Independencia)



* Tienda Wicked de Miraflores (Pasaje Sucre 171 – espalda de ISIL)



* Ciudad Disco de Magdalena (Jr.José Gálvez 435, Tienda 253 (2do piso) Boulevard)



* Exit Bar de Pueblo Libre (Jr. Carlos de los Heros 243)



* The Coffee House de San Borja (Av. Joaquín Madrid 299)



* Crypto Bar Metal de Lince (Av. Arequipa 1911, cruce con Zela)



* Paralelamente las entradas podrán ser adquiridas en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda con 15% de descuento.



La producción pondrá a la venta 50 exclusivos paquetes ESE a través del enlace www.ese.com.pe/darkt2017package los cuales tendrán acceso preferencial al concierto e ingreso exclusivo a mezzanine, foto con la banda, diversos ítems y sorteos. El valor será de S/320



Este es el precio de las entradas con 30% de descuento hasta el 5 de agosto y/o agotar stock:



Zona ETERNAL S/149

Este es el precio en Tu Entrada con 15% de descuento (no incluye comisión)



Zona ETERNAL S/189