Música.- El concierto que Foo Fighters daba en Iceland’s Secret Solstice Festival el día viernes, fue interrumpido por un anuncio que hizo el baterista Taylor Hawkins. “Ha llegado una persona diciendo que quiere tocar la batería. Se llama Harper”, escuchan todos en el concierto.

El vocalista de la banda, Dave Grohl, pregunta de quién se trata y le responden que la niña tiene el mismo apellido: Harper Grohl. Se trata de la hija de ocho años del músico, que ha llegado con sus baquetas en la mano para demostrar lo que ha practicado.

“Hace dos semanas mi hija me dijo que quería tocar la batería. Le pregunté si quiera que enseñe y me dijo que sí”, contó Dave Grohl mientras tenía frente a todo el público. “Le pregunté si quería estar frente a 20 mil persona en Iceland y tocar y me dijo que sí” agregó.

Dave Grohl y su hija Harper

Segundos después, Harper Grohl se sentó en la batería y empezó a tocar We Will Rock You de Queens. “Esta es la primera canción que aprendió” dijo padre emocionado. Taylor Hawkins ayudó con la voz.



