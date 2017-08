Deicide en Lima: Las mejores postales del concierto que remeció el Centro de Lima [VIDEO y FOTOS]

¡Destrucción total! Los pioneros del Death Metal de Florida llegaron al Perú como parte de su gira 'In The Minds of Evil Latin American Tour 2017' y destruyeron el escenarios con su potente presentación en el escenario del Centro de Convenciones Festiva.



Anal Vomit fue la banda peruana encargada de calentar motores para todos lo metaleros limeños que se dieron cita para ver por primera vez a Deicide en Lima. El tiempo avanzaba y más gente llegó el recito que sería testigo de una noche para el recuerdo.



Glen Benton, vocalista de Deicide, gritó a todo el Perú: "Finalmente estamos aquí". La banda fue recibida entre aplausos y con el pogo más brutal que se pueda ofrecer en la capital.



PMC Shows fueron los responsables de traer a una de las bandas más emblemáticas al Perú. El lleno fue total y el delirio de los fanáticos se pudo escuchar por los alrededores de la avenido Alfonso Ugarte en el Centro de Lima.

Con 11 álbumes en su carrera, Deicide logró crear el sonido definitivo del Metal extremo gracias a su habilidad para componer y ejecutar solos en altas velocidades con riffs superpuestos que han cambiado la cara de la escena metal desde los noventas.



La banda liderada por Glen Benton también recorrerá países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y México en su gira por Latinoamérica.



El concierto de Deicide en Lima termino rodeando las 11 p.m. y dejó al público sediento de más música, potentes acordes y voces guturales de la gran banda del Death Metal.