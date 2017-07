Demi Lovato estrenó canción dedicada a los haters y desató el tonazo en Los Ángeles [VIDEOS y FOTOS]

Demi Lovato sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de su nueva canción ‘Sorry Not Sorry’. La cantante juvenil estuvo desaparecida de los escenarios por varios meses, una ausencia que no pasó desapercibida.

Sin embargo la espera valió la pena ya que la letra del tema es bastante controversial. ‘Es un himno para todos aquellos que alguna vez han sentido odio, pero que lo han superado’, reconoció Demi Lovato.

‘Sorry Not Sorry’ ya se puede escuchar de manera gratuita en todas las plataformas. Sin embargo, Demi Lovato decidió interpretarlo en vivo para sorpresa de sus fans en una superfiesta de Los Ángeles.

La noche del último lunes, la ex estrella de Disney se presentó en el Break Room 89 para cantar ‘Sorry Not Sorry’. Y aunque su público no fue multitudinario, el tema logró el éxito que Demi Lovato esperaba.

Cabe indicar que unos días antes, poco después del lanzamiento oficial de ‘Sorry Not Sorry’, Demi Lovato compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Allí agradecía a sus fanáticos por comprender su larga ausencia y por seguir admirándola como siempre.

