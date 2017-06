Despacito: Escucha a Camila Cabello cantar el hit de Luis Fonsi [VIDEO]

A Camila Cabello parece tenerle sin cuidado los nuevos lanzamientos de Fifth Harmony. Y que la joven cantante se baña en aceite luego de que sus ex compañeras estrenaran Down, su último sencillo y el primero como cuarteto.

Y aunque aún no la vemos en ningún proyecto como solista, lo cierto es que se viene preparando con todo para brillar con luz propia. Según informó la revista Billboard Camila Cabello estrenará su primer álbum a mediados de verano del 2017. ¡Estamos ansiosos por escucharla!

Precisamente en estos trabajos de promoción de su carrera en solitario, es que se presentó en un programa radial. Allí, para sorpresa de sus seguidores se atrevió a cantar un poco del hit de Luis Fonsi, Despacito.

🌹 Una publicación compartida de Camila Cabello (@camila_cabello) el 7 de Jun de 2017 a la(s) 4:50 PDT

La interpretación le quedó tan bien que dejó boquiabierto al conductor Roman Kemp de la emisora British Capital FM. ¡No te pierdas el video!

Camila Cabello covering 'Despacito' at Capital FM. pic.twitter.com/9f4N9XR41G — Pop Crave (@PopCrave) 7 de junio de 2017

Al parecer Camila Cabello sabe cantar Despacito mucho mejor que Justin Bieber, quien en sus últimas presentaciones ofendió a su público latino al olvidar la letra de la canción. ¡Que Camila reemplace a Bieber!

