Ed Sheeran cierra su cuenta de Twitter cansado de ataques de los fans de Lady Gaga [VIDEO y FOTOS]

Ed Sheeran puede jactarse de ser uno de los músicos más populares del mundo. Sin embargo, el británico decidió seguirle los pasos a otras celebridades de la talla de Miley Cyrus o Selena Gomez y cerrar su cuenta de Twitter.

Todo empezó cuando sus fans se percataron de un curioso detalle en su último concierto en el festival de Glastonbury. Allí, como en muchos otros de sus shows, Ed Sheeran cantó sin música de fondo en vivo.

Es así que lo acusaron de hacer fraude en sus espectáculos y tocar con una pista pregrabada. Frente a estas serias críticas, Ed Sheeran publicó un tuit explicando la situación. ‘Nunca pensé que tendría que explicarlo, pero todo lo que hago en directo es en vivo. Era un pedal de efectos, no sonidos pregrabados. Por favor, revisar Google’, dijo el músico en ese momento.

Sin embargo, los comentarios no se detuvieron, por lo que decidió cancelar su cuenta indefinidamente. ‘Lo he cerrado completamente. No puedo leerlo. Entro y no hay más que gente diciendo cosas malas, comentarios que te arruinan el día. Por eso lo he dejado’, reveló Ed Sheeran en entrevista con el diario The Sun.

Q magazine is out now. Also loads of Hoo-har about me quitting stuff. I haven't quit anything, I'm just not reading anything, except Harry Potter. Hope everyone had a wonderful July 4th yo Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 12:55 PDT

Además de los mensajes en alusión a su supuesto fraude, Ed Sheeran acusó a los fans de Lady Gaga de agredirlo por las redes sociales. ‘Escucharon una entrevista en la que asumieron que hablaba de ella, y todos son puro odio. Y aquello no tenía nada que ver’, aseguró el británico.

Sunday Funday #giveitsomewelly Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 3:15 PDT

Frente a esto, la mismísima Lady Gaga salió en defensa de Ed Sheeran. ‘Deseo que toda la gente en internet sea positiva y cariñosa y parte de una comunidad digital que es amable y da fuerzas, no odiosa y mala’, dijo la cantante en Instagram junto a una foto de los dos. ‘No hay motivo para atacar a un artista solo porque está en lo más alto’, agregó la Mother Monster.

What an incredible talented artist I LOVE ED @teddysphotos deserves all our love and respect like all humans do. I wish all people on the internet would be positive and loving and apart of creating an online community that is kind and empowering, not hateful and mean. No reason to tear down an artist simply because they are on top. Work harder to be kinder everybody. That should be your first duty to humanity. Una publicación compartida de xoxo, Gaga (@ladygaga) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 12:15 PDT

