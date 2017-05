Ed Sheeran en Lima: ¿Vas al concierto? Estas son las recomendaciones que debes tener en cuenta ;) 

Ed Sheeran se presentará el sábado 13 de mayo en el Estadio Nacional. Este es el segundo concierto que el cantante británico realizará en Perú. Esta vez presenta su disco Divide, pero estamos sus clásicos Thinking out oud y Photograph también estarán en el setlist.

El estadio estará lleno, las entradas ya se agotaron. Si eres de los que irá a su concierto, ten en cuenta las recomendaciones:



- El ingreso al Estadio Nacional será a partir de las 5:30 pm. El telonero Antonio Lulic hará su presentación a las 8:00 pm. Luego de una hora, Ed Sheeran hará su ingreso.



Antes de ingresar, recuerda que encontrarás distintos puntos de recolección de donaciones en los accesos del estadio. Ayudemos a los damnificados de Piura #UnaSolaFuerza.

- Recomendamos asistir en transporte público (SIT, Metropolitano). Si desea ir en auto, hay un estacionamiento disponible administrado por Los Portales con capacidad limitada.



- Contamos con el apoyo de seguridad privada y la Policía Nacional del Perú para resguardar el bienestar e

integridad de los asistentes. De cualquier modo, recomendamos no llevar objetos de valor.



- En caso lleven bolsos o mochilas, el personal de seguridad lo someterá a revisión.



- Dentro del recinto contaremos con servicio médico para la atención de cualquier eventualidad o situación de riesgo.



-Antes de hacer la cola, revisa la zona a la que vas y por qué puerta es el ingreso.

- Para quien desee tomar fotos del concierto, solo se permite el ingreso de cámaras de bolsillo y celulares con cámara. No se permiten cámaras profesionales ni semi-profesionales. Los “selfie sticks”, “monopods” o similares están también prohibidos por considerarse objetos contundentes que pueden convertirse en peligro potencial para otros asistentes.



- Exhortamos al público a no intentar comprar a revendedores, ya que estas entradas podrían ser falsas o adulteradas y no tendrán derecho alguno a reclamo.



- Si estás pensando llevar algún objeto, como banderolas, ten en cuenta esta información:



