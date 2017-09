Ensiferum en Lima: Precios de entradas y puntos de venta del esperado concierto [VIDEO y FOTOS]

Video Record Collection presenta desde Helsinki, Finlandia los grandes exponentes del viking metal, por primera vez en Lima!



La mítica agrupación de viking metal finlandesa liderados por el guitarrista Markus Toivonen llegará por primera vez a tierras limeñas el próximo 13 de Noviembre para presentarse en el Centro de Convenciones Festiva, junto a ellos los estarán acompañando los peruanos Apu Rumi y Yana Raymi.



Ensiferum se encuentra presentando su más reciente álbum de estudio "Two Paths" con una gira que los traerá por algunos países de Latinoamérica.



Formados en Finladia a principios de 1995, Ensiferum es considerado el grupo de viking metal más importante de la historia de Europa, y uno de los más influyentes de dicho género en todo el mundo.



“Two Paths", su última placa discográfica, la séptima de su larga carrera, será lanzada este 15 de Septiembre a través de Metal Blade. El sucesor de "One Man Army" (2015) ha sido producido una vez más por Anssi Kippo (Children Of Bodom, Impaled Nazarene, Entwine) y según sus propios componentes han asegurado que "El objetivo para este nuevo álbum es poder capturar la energía de los temas en vivo de Ensiferum, y también realizar las grabaciones analógicamente para garantizar el mejor sonido posible".



La formación actual de Ensiferum está integrada por el guitarrista Markus Toivonen, el vocalista Petri Lindroos, el bajista Sami Hinkka, el baterista Janne Parviainen y la famosa acordeonista Netta Skog.



Precios de entradas:

​

Preventa: Primera etapa:

S/. 120 (todo setiembre)

Segunda etapa:

S/. 140 (todo octubre, hasta un día antes del evento)

Puertas:

S/. 160



Entradas disponibles desde el sábado 02 de setiembre en:

* Crypto Bar Metal: Av. Arequipa 1911.



* Moving Sound: Galerías Brasil. Av. Brasil 1275 (Tiendas 61B, 69B y 70B) Jesús María.



* Pentagram Recs: Galerías Brasil. Av. Brasil 1275 (Tienda 29-B)

Gs Tattoo Shop: Galería Polvos del Norte, cruce de Calle 1 con Calle Los Andes. Independencia.



* Para la gente de Provincia, tenemos una Cuenta Corriente del BBVA 0011 0752 34 010000 4533 a nombre de Ruth Isela Cisneros Chinchay, hacer el depósito ahí con su respectivo nombre, tomar foto del Voucher y enviarlo por inbox al fanpage de Video Record Collection adicionándome su nombre completo y DNI.