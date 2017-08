Farruko sobre su tema acerca de marihuana: ‘Nos volvimos virales sin el apoyo de la radio’ [VIDEOS y FOTOS]

Farruko es la nueva sensación de la música urbana. Y es que el cantante puertorriqueño de reggaetón supo cómo llegar a su público a pesar de la enorme competencia con estrellas de la talla de Maluma, J Balvin, Daddy Yankee, Bad Bunny y ni qué hablar de aquellos que como Luis Fonsi están apostando por la fusión de géneros.

Este fin de semana, Farruko dio un multitudinario concierto en Miami como parte de su gira TrapXficante por todo Estados Unidos. Allí aprovechó para hablar con la prensa sobre su más reciente éxito: Krippy Kush, un tema que hace referencia a la marihuana.

‘El tema Krippy Kush se ha ido viral, ha sido algo que ni yo me lo esperaba, estoy súper contento con eso. Yo creo que es una bofetada para todos aquellos que dijeron que el trap no iba para ningún lado. Ahora están viendo como un tema sin apoyo radial, sin apoyo de medios, se está yendo viral para todos lados’, dijo Farruco en una entrevista para su público colombiano.

Asimismo dio gracias a todos los que creyeron en él, a pesar de que muchos vaticinaron que tendría que abandonar su carrera en la música urbana. ‘Mil gracias a todos los que están haciendo esto posible, a todos los fanáticos por apoyarme. Y cuando pensaron que yo iba dejar el reggaetón, que me iba ir mal la cosa, mira todas las cosas que están sucediendo. Estoy muy feliz por eso’, agregó.

Más adelante, TVyNovelas logró acceder a Farruko para preguntarle sobre la relación de Krippy Kush con la adicción a las drogas. Y es que el nombre de la canción hace referencia una variedad de marihuana de muy buena calidad.

‘Yo lo veo bien. Hay que controlarla... con un control médico, no puede ser algo solo recreativo’, aseguró Farruko. Asimismo, cuando le preguntaron si fumaba no pudo negar su afición por la popular ganya: ‘En mi caso, no te puedo decir que no fumo, sí he fumado, lo admito y no te voy a decir que no. Eso pasa y no lo veo mal’, reveló.

Farruko / Krippy Kush. Video: Instagram

