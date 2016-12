Fifth Harmony desmiente versión de Camila Cabello sobre su extraña salida

Las cuatro integrantes de Fifth Harmony que publicaron el día de ayer que la cantante Camila Cabello no pertenece más al grupo femenino se defendieron de las declaraciones que la cantante lanzó en su cuenta de Instagram como respuesta al primer comunicado.

Camila Cabello indicó que en sus redes que ella no estaba enterada de que Fifth Harmony la sacaría del grupo de esa manera y que no sabía qué se referían cuando en el primer comunicado mencionaban que eran sus representantes los que habían confirmado su salida.

Estos desacuerdos parecen no tener final. El resto de cantantes de Fifth Harmony volvió a sacar un comunicado para desmentir la versión de Camila Cabello. Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Hansen y Lauren Jauregui se disculparon con sus seguidores por las diferentes versiones que se dan de la salida de una de sus integrantes y reconocieron que no están siendo profesionales.

Una foto publicada por Fifth Harmony (@fifthharmony) el 19 de Dic de 2016 a la(s) 8:25 PST



Según indica la nota de la cuenta de Instagram de Fifth Harmony, la versión que ahí se lee no está modificada ni manipulada por terceros. Aquellos comunicados tienen la firma de Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Hansen y Lauren Jauregui.

“En estos últimos meses no hemos parado de esforzarnos para tratar de convencer a Camila de que se sentara a discutir con nosotros el futuro del grupo. Nos hemos pasado el último año y medio (desde que inició sus proyectos como solista) tratando de hablar con ella y con su equipo para explicarles por qué considerábamos que Fifth Harmony se merecía al menos que grabara un último disco” dice el tercer párrafo de este comunicado oficial.



El comunicado de las cuatro integrantes no se termina sin antes desearle a la cantante Camila Cabello éxitos en su nueva etapa como solista y lamenta que la relación se encuentre enfrentado este momento.

